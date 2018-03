Para Freire, Barradas foi um pioneiro do sanitarismo

O presidente do PPS, que é candidato a deputado federal por São Paulo, afirmou que o secretário veio "de uma boa escola que tem inclusive relações muito estreitas com nosso partido desde Sérgio Arouca". Arouca, morto em 2 de agosto de 2003, foi médico e doutor em saúde pública e presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Comunista assumido, coordenou a 8ª Conferência Nacional de Saúde, na qual foram lançados os alicerces do SUS (Sistema Único de Saúde).

O candidato ao Senado pelo PSDB de São Paulo e ex-chefe da Casa Civil do governo paulista, Aloysio Nunes Ferreira, também presente no velório, disse que Barradas esteve à frente de ações de saúde em São Paulo e no Brasil nos últimos 15 anos. "Ele deixa um legado que penso ser o mais importante individual, de aprimoramento do atendimento de saúde no nosso Estado. Foi sob sua responsabilidade que o governo do PSDB construiu 29 hospitais e inovou o modelo de gestão da saúde pública, com organismo sociais, que são êxito indiscutível pela qualidade do serviço que prestam, qualidade e transparência".

Segundo Aloysio, Barradas era um homem de princípios, muito aferrado aos princípios do SUS. "O secretário acreditava que o SUS poderia ser aprimorado, mas era uma grande conquista do povo brasileiro". Aloysio se referiu a Barradas como uma pessoa solidária, calorosa e um homem corajoso. "Foi um grande amigo e faz muita falta. Convivi com ele quatro ou cinco anos. Imagino a desolação que o (José) Serra deve estar sentindo também."

Luiz Roberto Barradas Barata morreu ontem à noite em decorrência de um ataque cardíaco. Barradas estava à frente da Secretaria de Saúde desde 2003, quando Geraldo Alckmin assumiu o governo. O corpo do secretário está sendo velado hoje no salão nobre da Provedoria da Santa Casa de São Paulo, aberto ao público até as 22 horas, e será cremado amanhã na Vila Alpina, na capital paulista, em cerimônia restrita aos familiares e amigos.