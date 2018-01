Para filhos, Bolsonaro diz ‘o que a maioria pensa’

Os filhos de Jair Bolsonaro, que seguem a carreira do pai, decidiram aproveitar a luz dos holofotes que recaíram sobre o deputado federal para mostrar que filho de peixe peixinho é. Em entrevista ao portal de notícias G1, o vereador Carlos (PP-RJ) e o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PP-RJ), defenderam a ditadura e disseram que as opiniões do pai representam o pensamento da maioria da população.

Flávio, o mais articulado, disse, entre outras coisas: "Não se trata de homofobia, mas de um posicionamento contrário à apologia que existem em torno da homossexualidade... O normal não é ser homossexual. O normal é ser heterossexual. Duvido que algum pai tenha orgulho de ter um filho gay."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre ditadura e democracia: "Naquele tempo havia segurança, havia saúde, educação de qualidade, havia respeito. Hoje em dia a pessoa só tem o direito de quê? De votar. E ainda vota mal."