Para evitar desgaste, ministério nomeia indicado do PMDB para Turismo

BRASÍLIA - O governo satisfez, formalmente, o desejo da bancada do PMDB na Câmara, para assegurar a aprovação da emenda constitucional que prorroga a Desvinculação das Receitas da União (DRU). Portaria do Ministério do Turismo, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 8, nomeia Suzana Dieckmann Jeolás para o cargo de assessora especial do ministro e Fábio Rios Mota para secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, indicado do PMDB para o cargo.

Suzana era escolha do ministro Gastão Vieira para assumir a secretaria, mas bancada do PMDB, partido do ministro, na Câmara queria Fábio Mota no cargo. Os peemedebistas rebelados ameaçaram boicotar a votação da DRU, medida que permite o gasto livre de 20% dos recursos orçamentários. A solução encontrada foi desidratar a secretaria, transferindo para a gestão direta do gabinete do ministro a área de cursos de profissionalização e capacitação técnica.

Gastão Vieira assumiu o ministério no dia 16 de setembro, após Pedro Novais, também peemedebista, deixar o cargão em razão de suspeitas de irregularidades na pasta e do uso de dinheiro público para pagar despesas pessoais.