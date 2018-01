Para especialistas, só prevenção melhora a segurança Entidades que pesquisam violência no Brasil ou que atuam na defesa dos direitos humanos são unânimes em avaliar que nenhum partido político conseguirá resultados efetivos se, ao traçar seu plano de governo para o setor, não buscar uma polícia que trabalhe na prevenção. Aliado a isso, é necessária a criação de uma política pública para a área social destinada aos bolsões de violência. "Hoje, nem a direita nem a esquerda têm um discurso muito bom para a área de segurança", afirmou o diretor executivo do Instituto Sou da Paz, Denis Mizne, entidade que reúne jovens de áreas violentas de São Paulo e busca desenvolver programas para afastar os adolescentes da criminalidade. "A esquerda está perdida, assustada e preocupada com a opinião pública", disse Mizne. Ele criticou uma recente declaração do deputado federal José Genoíno (PT-SP), candidato ao governo de São Paulo pelo PT, que defendeu a presença da Rota nas ruas. Para Mizne, trata-se de um discurso parecido com o do ex-prefeito e ex-governador Paulo Maluf (PPB). "Todo mundo vai querer usar a emoção nas eleições", disse. No entanto, os especialistas indicam que as propostas de partidos de esquerda, como o PT, se aproximam mais do que seria o ideal em política pública para segurança. "A grande batalha é conseguir algo que resolva o problema, e o fato de termos partidos como o PT discutindo isso é um grande avanço", afirmou Mizne. "Não dá só para a direita falar sobre isso, sobre colocar a Rota na rua, sobre prisão perpétua, todos os setores precisam se envolver". "O PT está descobrindo agora a questão da segurança pública. Talvez eles nunca tenham tido claro isso porque não assumiram os governos estaduais, onde se centraliza o aparato de segurança", disse o vice-presidente do Comitê de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), João José Sady. "Eles têm uma boa consciência de que é preciso reduzir a desigualdade social e por outro lado estão percebendo que é preciso fazer algo enquanto isso não diminui, que não podem esperar". Para ele, "a esquerda também tem uma clareza de que é preciso fazer política de segurança coordenada com direitos humanos e que tem de intervir fundamentalmente nas questões sociais, o que dá mais chances de resolver o problema". Medidas como colocar a Rota na rua ou instituir a prisão perpétua são "pirotécnicas", na opinião do diretor do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente (Ilanud), órgão vinculado à ONU, Oscar Vieira Vilhena. "Vivemos uma grande expectativa popular por medidas duras, mas é nesse momento que devemos ter mais cuidado", alertou. Segundo ele, o impacto do endurecimento, seja das penas ou do policiamento, seria mínimo. Ele lembrou que o fato do seqüestro ter sido classificado recentemente como crime hediondo - o que trouxe penas mais duras para seqüestradores - não fez com que diminuísse a prática desse crime. "O endurecimento não é uma boa forma de prevenção", afirmou. "A polícia matou como nunca na gestão de Fleury (Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador pelo PMDB em São Paulo) e também não diminuíram os índices de criminalidade", afirmou Vilhena. Para os especialistas, tampouco pode-se afirmar que o respeito aos direitos humanos causa um aumento da criminalidade, idéia que surge sempre que crimes bárbaros acontecem. Os direitos humanos e uma polícia que funcione não são vistos como incompatíveis pelas entidades. "Essa contraposição não existe, um país que respeita os direitos humanos vai ter uma boa política de segurança pública. Direitos humanos devem abranger todas as áreas, todas as pessoas", afirmou Denis Mizne. "O que estamos vendo é a falência do atual sistema e precisamos de um novo modelo. O que faliu é o sistema de segurança meramente repressivo, não o que respeita os direitos humanos", disse. "Precisamos de um modelo que faça uma reforma drástica da polícia, privilegie a polícia comunitária, que ataque os problemas dos bairros mais violentos", afirmou. Mizne reforçou a idéia de que é preciso fazer a integração das propostas na área de segurança com as sociais, com a criação de espaços públicos, sistemas de saúde e educação. Ele afirmou que deve-se, também, focar as áreas críticas, ressaltando que o respeito aos direitos humanos é pressuposto para tudo. Atualmente, existem dados que há pouco tempo não estavam disponíveis sobre o crime - locais onde ocorrem, tipos de crime, horários, faixa etária -, o que facilita na elaboração de um programa preventivo. "Precisamos de políticas públicas voltadas para a prevenção nas áreas onde ocorrem os crimes, para a população afetada por eles e nos momentos de maior incidência", disse Vilhena. Ele também ressaltou a necessidade da polícia reconquistar a confiança da população. "Sabemos que 99% da investigação de um crime dependem de testemunhas. Sem a falta de confiança, temos um baixíssimo grau de eficácia da polícia, porque ela depende de informação", destacou. O mesmo se dá para o policiamento preventivo: se os cidadãos não informam a polícia sobre os delitos que observam, ela não tem como agir antes dos criminosos. "Quando se fala em uma política mais dura em segurança pública, quer dizer que precisamos de uma política mais eficaz, não adianta falar só em botar a Rota na rua, precisamos de uma política de prevenção", disse João José Sady. A unificação das polícias, seu reaparelhamento, um direcionamento do trabalho das delegacias para os tipos de crime mais comuns em suas regiões são algumas medidas sugeridas pelo representante da OAB. "O que deu certo em Nova York não foi a Tolerância Zero apenas, mas o fato de a polícia trabalhar com um sistema georreferenciado", ressaltou. O sistema estabelece onde ocorre os crimes, geograficamente, com dados estatísticos e de horários, facilitando a ação preventiva da polícia. "Aqui, a polícia sabe de um lugar onde tem um crime que é recorrente, mas não tem gente suficiente para investigar", afirmou. Ele lembrou que a impunidade também aumenta os índices de violência. "A longo prazo, é preciso conciliar uma estratégia global para a área de segurança com programas de intervenção para as áreas da periferia", ressaltou.