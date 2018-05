Para especialistas, fiscalização é falha na área de transporte A crítica do candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Ivan Valente, ao transporte encontrou eco entre os especialistas da área. Em sabatina anteontem no Grupo Estado, o deputado disse que vê o transporte como um "capitalismo sem risco". Os consultores Luiz Célio Bottura e Horácio Figueira afirmaram que Valente tem razão nesse aspecto. "Falta fiscalização no setor", disse Bottura. Ambos criticaram, no entanto, a proposta de criação de uma empresa municipal para a área. "Não há vantagem", afirmou Figueira.