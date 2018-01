Para especialista, oposição criou boa armadilha para Lula A oposição criou uma "boa armadilha" para governo federal, ao conseguir a aprovação no Senado do reajuste de 16,67% a aposentados e pensionistas do INSS. A avaliação é do cientista político Carlos Alberto Furtado de Melo, do Ibmec-SP. Para ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como única alternativa diante desse cenário enfrentar o desgaste político resultante de um veto à medida. "Esta foi uma boa armadilha que a oposição armou pata o Lula", afirma Melo. Apesar de ressaltar que apenas uma parcela dos aposentados deve deixar que o veto interfira em sua escolha nas urnas em outubro, Melo lembra que a categoria responde por uma fatia entre 9% e 10% do eleitorado brasileiro. "É um desgaste, em um setor que tem uma relevância significativa", explica. Mesmo assim, Melo acredita que o impacto que um veto poderá ter sobre a candidatura de Lula à reeleição ainda é significativamente menor que o desgaste que surgiria no caso de aprovação. Segundo o cientista, a manutenção da medida provocaria dificuldades muito maiores para o presidente, dessa vez junto a setores como a comunidade econômica e o mercado financeiro. "O mal menor é vetar mesmo." Melo ressalta, no entanto, que a situação em que o presidente se encontra demonstra que um problema ainda maior vem sendo enfrentado do governo. De acordo com ele, a aprovação do reajuste dos aposentados e pensionistas serve de prova de que o governo não tem controle sobre sua base no Congresso, perdendo força diante da vontade de parlamentares de assegurarem uma boa imagem junto ao eleitorado às vésperas da eleição. "Isso mostra que o governo não tem sequer domínio sobre sua base pois, em tese, ele continuaria tendo maioria. Isso mostra que setores do governo querem estar bem com a opinião pública."