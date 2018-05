Para especialista, impeachment é o começo e não o fim da solução da crise política e econômica

NOVA YORK - A aprovação do impeachment da presidente Dilma Rousseff é o começo e não o fim da solução da crise política e econômica na qual o país está mergulhado, disse na manhã desta terça-feira o brasilianista Albert Fishlow, professor emérito de Relações Internacionais da Universidade de Columbia, em Nova York. Em sua opinião, o Brasil está no meio de uma “década perdida” e chegará a 2020 com o mesmo patamar de renda que possuía em 2010.

Fishlow previu que os problemas atuais só serão superados em um prazo de três a quatro anos e depois da adoção de reformas estruturais que elevem o nível de poupança do país e mudem o seu sistema político. Em sua opinião, o Brasil precisa na área política algo semelhante ao que o Plano Real foi no terreno econômico.

No curto prazo, a melhor saída para a crise é a realização de novas eleições e a formação de um governo que tenha apoio de todos os partidos, em torno de uma liderança como Marina Silva.

“O Brasil ainda terá grandes problemas políticos. O impeachment não resolve a situação”, afirmou Fishlow. O professor ressaltou que o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva irão para a oposição, o que deve dificultar a obtenção de consenso político. “Quem acha que o Brasil resolveu tudo está muito enganado.”

Na base das dificuldades econômicas está a baixa poupança do país, que gira os 18% do PIB e reduz a capacidade de investimento. O aumento desse patamar implica a redução do consumo, em uma equação de difícil solução do ponto de vista político. Outro desafio é enfrentar o elevado nível de endividamento das mais de 35 milhões de pessoas que expandiram o seu consumo em anos recentes, observou.

Entre as reformas políticas, Fishlow mencionou a redução do número de partidos e alterações no modelo de eleição de deputados. O professor acredita que o Senado vai agir na maneira mais rápida possível para julgar o pedido de impeachment e definir o futuro da presidente Dilma. “Mas antes de imaginar que tudo estará resolvido e que o país voltará a crescer sem parar dentro de poucos meses, é bom lembrar que a poupança de 18% do PIB, o que é muito baixo na comparação com outros países.”