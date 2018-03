Para entender: o último recurso de Pizzolato

- O que é o Tribunal Administrativo de Roma?

É uma instância que existe apenas na Europa e permite a um cidadão questionar uma decisão de governo. Não há órgão equivalente no Estado brasileiro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- O que esse tribunal vai analisar em 3 de junho?

Vão ser considerados todos os pontos levantados pelo recurso de Pizzolato: o que diz o tratado de extradição entre Brasil e Itália, o novo tratado de cooperação judicial, os questionamentos sobre falhas no processo de extradição e as condições do sistema prisional brasileiro.

- O Brasil terá algum tipo de representante legal nessa sessão?

O Brasil não é parte nesse recurso e, por isso, não terá representante. O recurso envolve Pizzolato e o governo italiano.

- Após a decisão do Tribunal Administrativo, cabe algum outro recurso?

Se o tribunal rejeitar o recurso, o processo retorna ao Ministério da Justiça da Itália até que seja fixada uma nova data para a extradição de Pizzolato. A partir disso, o governo brasileiro terá prazo de 20 dias para realizar a transferência. Nesse intervalo, a defesa pode entrar com novo recurso na 2ª Instância do Tribunal Administrativo. No caso de a Corte acolher o recurso e suspender a extradição, Pizzolato permanecerá na Itália.