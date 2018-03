Para Dirceu, importante é Marta apoiar Haddad nas eleições em 2012

FORTALEZA - O ex-ministro José Dirceu minimizou a saída da senadora Marta Suplicy da disputa pela Prefeitura de São Paulo, anunciada nesta quinta-feira, 3. Para ele, o importante agora é o apoio de Marta ao ministro da Educação, Fernando Haddad, candidato preferido por parte do PT para representar o partido nas eleições de 2012.

"O importante não é ela ter desistido. O importante é que ela é fundamental para nós vencermos as eleições. Com o apoio dela, seguramente o PT vai vencer as eleições e vai voltar a governar São Paulo, como ela governou", disse nessa quinta-feira, 3.

Marta retirou seu nome após ser pressionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defende abertamente a candidatura de Haddad. Nesta quinta, durante a entrevista coletiva, porém, a senadora não declarou apoio claro e público ao atual ministro. "Esse processo não está terminado. Não adianta eu pôr a carroça na frente dos bois", declarou.

Além de Marta, outros três petistas ainda são postulantes à candidatura: o senador Eduardo Suplicy e os deputados Jilmar Tatto e Carlos Zaratini. Com a saída de Marta, dirigentes do PT já teriam deflagrado uma operação para convencer os pré-candidatos a desistirem das prévias.