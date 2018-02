Para Dilma, queda em pesquisa é oscilação do momento

Ela usa uma camiseta com a frase "É a vez do Rio - a nossa torcida é que vai fazer a diferença" e capacete decorado com símbolos da Copa de 2014 e da campanha do Rio para ser sede das Olimpíadas de 2016. Em uma hora e meia, ela conheceu as estações do futuro teleférico no Morro do Adeus e no Morro da Baiana e visitou o conjunto residencial que está sendo construído na Avenida Itaoca.

Dilma estava acompanhada pelos ministros Márcio Fortes (Cidades) e Carlos Lupi (Trabalho), além de muitos outros políticos. O governo estadual esperava que a comitiva tivesse apenas 35 pessoas, mas pelo menos 80 acompanhavam Dilma, o que causou superlotação nas vans destinadas à imprensa. Alguns jornalistas tiveram que subir a pé até as comunidades. Dilma se disse "impressionada" com o volume do investimento feito no local, de mais de R$ 490 milhões.