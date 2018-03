Para Dilma, investimentos em transporte vieram com Lula A presidente Dilma Rousseff disse nesta quinta-feira, 18, que antes do governo dela e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal não investia em mobilidade urbana. Segundo Dilma, isso ocorreu porque era convencionado que transporte coletivo era de responsabilidade das prefeituras e dos Estados. "Esse (mobilidade urbana) é um problema dos brasileiros, então é um problema do governo federal também."