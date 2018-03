Para Dilma, é preciso dar continuidade a ações de Lula A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, em seu discurso de despedida do cargo, ressaltou a necessidade de dar continuidade às ações do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma, que é pré-candidata à sucessão presidencial pelo PT, disse que deixa o governo renovando os compromissos de lutar para melhorar a vida do povo brasileiro. "Essa tarefa ficou mais fácil pelos caminhos abertos pelo governo e traçados pela sua liderança", disse ela, dirigindo-se a Lula.