Para Dilma, caso está encerrado A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse ontem que o governo deu por encerrada a questão envolvendo o asilo ao extremista Cesare Battisti: "Essa questão vai ser tratada no Judiciário." "No entanto, achamos que as relações históricas entre Itália e Brasil não podem ser comprometidas com assuntos que ocorrem dentro da esfera de soberania de cada país", destacou Dilma. "Essa é uma questão estritamente da nossa esfera de soberania." A pergunta sobre Battisti foi feita durante entrevista em que Dilma fazia um balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ela pediu para falar após a coletiva.