Para Dilma, Brasil tem que conquistar espaço em esportes individuais

Pouco antes do seu encontro com atletas brasileiros em Londres, a presidente Dilma Rousseff afirmou que, para subir no quadro de medalhas, o Brasil precisa ganhar espaço nos esportes individuais.

Dilma elogiou a tradição brasileira nos esportes coletivos e revelou que, apesar de estar em Londres, deve acompanhar vôlei e basquete - seus esportes favoritos - pela TV.

Ela afirmou que sua visão não permite acompanhar as partidas de perto como gostaria, nos ginásios.

''Sempre nos esportes coletivos a gente leva medalha, mas apesar de ser um time completo, você leva uma medalha no esporte coletivo. E aí têm esportes individuais que são mais medalhados'', disse Dilma.

''O Brasil vai ter que fazer esforço para ampliar seu espaço em esportes individuais."

No entanto, Dilma preferiu não falar em metas de medalhas para a delegação brasileira e disse que o desejo é ''buscar o maior número possível de medalhas''.

Incentivo no 'nascedouro'

A presidente ressaltou as iniciativas do governo federal no incentivo ao esporte, como o Bolsa Atleta, um programa do governo federal que oferece financiamento a atletas de várias modalidades que não possuem patrocínio.

''Acho que o Brasil precisa incentivar o esporte no nascedouro, nas escolas, onde estão as crianças e adolescentes.''

A líder brasileira falou ainda sobre o programa federal de cobertura e construção de quadras cobertas, que almeja chegar a 10 mil espaços esportivos cobertos em escolas.

Dilma ainda fez comentários sobre a importância do legado olímpico para o país, tanto na área de infraestrutura como na esportiva.

''A Olimpíada e a Copa do Mundo têm um papel importante, não só do ponto de vista econômico, que a gente fala muito, mas sobretudo como forma de ampliar no Brasil a presença do esporte nas faixas de população que vão garantir a medalha do futuro'', afirmou.

A presidente almoça nesta tarde com atletas da delegação brasileira que estão no centro de treinamento de Crystal Palace, no sul de Londres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.