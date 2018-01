Para Dilma, Bolsa Família muda vida das pessoas

Segundo a presidente, quando o governo entrega o Bolsa Família precisa também criar condições de melhoria de vida das pessoas. "Vim aqui trazer dois atos para as pessoas mudarem de vida: vou entregar a casa própria de um lado e formação profissional do outro", disse a presidente.

Dilma ressaltou ainda que no conjunto habitacional Filhos serão entregues no total de 2.626 unidades e afirmou que depois do BNH (Banco Nacional de Habitação), o Brasil ficou muitos anos sem investir em moradias populares. "Nós voltamos a investir. O importante é que se a pessoa ganha até R$ 1.600 e a moradia custa R$ 50 mil, nós pagamos basicamente toda esta casa", explicou, reiterando que as prestações do MCMV variam de R$ 25 a R$ 80.

Consumo

Diante da empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza e vice-presidente do IDV (Instituto do Desenvolvimento do Varejo). A presidente Dilma comemorou a contratação de R$ 1 bilhão de crédito concedido para a compra de móveis e eletrodoméstico dentro do programa adjunto ao MCMV que é o ''Minha Casa Melhor''.

Ela voltou a afirmar que cada família poderá usar até R$ 5 mil reais na compra desses bens. "De onde saíram esses R$ 5 mil? Saíram do acordo que fizemos com as redes de varejo. Chamamos o IDV, mostramos os imóveis e dissemos quais móveis e eletrodomésticos que queríamos para essas residências", explicou.

Num recado direto às donas de casa, Dilma disse que elas precisam olhar os preços e escolher os melhores. "Hoje não sou mais porque sou presidente, mas fui dona de casa até pouco tempo e como tal digo que vocês precisam olhar os preços e escolherem os melhores (produtos)", disse, destacando que é desejo do governo que cada participante do MCMV tenha um cartão do ''minha Casa Melhor''.