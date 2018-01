Para Dilma, Alencar deixa marca indelével; Lula lembra vice como irmão

Lula e Dilma viajarão para Brasília para o velório de Alencar

A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva lamentaram nesta terça-feira em Portugal a morte do ex-vice-presidente José Alencar.

Com os olhos marejados, a presidente disse que aquele era "um momento de muito sentimento" e afirmou que considera o ex-vice-presidente "uma das pessoas com quem foi uma grande honra ter convivido". "Ele deixa uma marca indelével nas nossas vidas", disse ela em Coimbra, poucos minutos após receber a notícia.

Ao seu lado, Lula disse que o momento era "de muita dor e sofrimento" e que sua relação com Alencar foi como uma relação entre "irmãos".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Foi muito mais que a relação entre um presidente e um vice", afirmou o ex-presidente, que chorou por duas vezes ao falar sobre seu vice. "Vinha falando com ele todas as semanas, e o otimismo dele dava inveja."

Lula afirmou ter conhecido "poucos homens tão bons" como Alencar e elogiou sua "lealdade e capacidade de trabalho".

Para o ex-presidente, a morte de Alencar "foi um descanso para ele, que já estava sofrendo havia seis meses".

Encontros cancelados

Dilma, que decretou sete dias de luto oficial pela morte de Alencar, decidiu encurtar sua visita de dois dias a Portugal e cancelou os encontros que teria na tarde desta quarta-feira em Lisboa com o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, e com o presidente do país, Aníbal Cavaco Silva.

No entanto, a presidente decidiu manter sua presença na cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, marcada para a manhã desta quarta-feira na Universidade de Coimbra. Dilma e Lula devem voltar juntos ao Brasil logo após a cerimônia.

O ex-presidente disse que irá dedicar a Alencar o título de doutor honoris causa que receberá.

Dilma disse ainda que conversou por telefone com Josué, filho de José Alencar, e que lhe ofereceu o Palácio do Planalto para que o ex-vice-presidente seja velado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.