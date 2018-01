Dilma trata aumento no Judiciário como ‘insustentável’ e ministro já anuncia veto Presidente diz que reajuste de até 78% para servidores da Justiça é ‘lamentável’, e Barbosa, do Planejamento, classifica decisão do Senado de ‘incompatível com a realidade econômica do Brasil’; impacto estimado é de R$ 25 bilhões até 2018