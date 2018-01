Para deputados, integrantes do MLST não foram torturados Os deputados da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Luis Eduardo Greenhalgh (PT-SP) e João Alfredo (PSOL-CE) visitaram os integrantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) presos no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Na saída, os parlamentares disseram que não foi constatada prática de tortura e maus tratos contra os militantes. Familiares fizeram denúncias nesse sentido nos últimos dias. Os integrantes do MLST foram presos após invadir e depredar a Câmara dos Deputados no último dia 6 de junho. "Como eles foram detidos provisoriamente, não usam a roupa do presídio. Essa é uma situação muito constrangedora de estar ainda com a mesma roupa", avaliou o deputado João Alfredo. O parlamentar do PSOL defende a liberdade provisória dos 42 integrantes do MLST pelo fato de eles já terem sido identificados e não possuírem antecedentes criminais. João Alfredo disse que três pessoas estão presas porque estavam, por curiosidade, no momento da depredação da Câmara e não teriam participando da ação. "Não estamos tratando de impunidade, porque nenhum militante de direitos humanos defende a impunidade. Mas já que eles não se evadiram, foram identificados, já foi realizado o inquérito, todos têm bons antecedentes e tem endereço, eles podem responder em liberdade."