Para Demóstenes, DEM não se abrigou 'na sombra do poder'

O líder do DEM no Senado, Demóstenes Torres (GO), defendeu na manhã desta segunda-feira, 6, o papel da oposição no Brasil e criticou aqueles que "quiseram acabar com o DEM", numa referência ao PSD, partido criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Para ele, apesar da tentativa de acabar com a legenda, o DEM resistiu na oposição graças aos votos dos eleitores de todo o Brasil.

Demóstenes argumentou que o DEM não se abrigou "na sombra do poder". "É melhor ser cabeça de cachorro do que rabo de leão", disse, referindo-se ao fato de o PSD integrar a base aliada do governo da presidente Dilma Rousseff. "Muitos dançam na boquinha da garrafa, mas só o DEM segura o tchan", acrescentou, citando dois sucessos do grupo de axé É o Tchan.

As declarações foram feitas em discurso nesta manhã durante o Primeiro Seminário de Preparação de Candidatos, promovido em um hotel da capital paulista.

Demóstenes Torres ressaltou ainda que houve, nos últimos anos, melhora nos índices sociais no Brasil, mas que a violência nunca esteve tão alta. Ele elogiou a política adotada pelo governo de São Paulo no combate ao tráfico de drogas, citando inclusive a operação policial deflagrada no início deste ano na região cracolândia. "A violência recuou em São Paulo porque foram adotadas políticas eficientes."

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também participou do evento. O PSDB tem dialogado com o DEM em nome do apoio de um candidato tucano à sucessão da Prefeitura de São Paulo. A referência ao grupo É o Tchan, feita pelo senador do DEM, arrancou risos do governador. "Hoje aprendi mais uma aqui", afirmou o tucano.