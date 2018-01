Alvos de operação da PF se dizem à disposição para esclarecimentos

Atuzalizada às 16h17

BRASÍLIA - Advogado do senador Edison Lobão (PMDB-MA), Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, considerou a operação de busca e apreensão realizada na manhã de hoje pela Polícia Federal no apartamento do peemedebista como desnecessária e constrangedora.

"Está sendo feita a busca e apreensão. Acho desnecessário, o Lobão estava contribuindo, mas é um direito do Supremo Tribunal Federal determinar. Não temos nenhuma preocupação com o que vai se apreendido porque não tem nada que possa comprometer o senador", afirmou o advogado ao Broadcast.

Segundo ele, na hora da operação realizada pelos agentes federais, o senador não estava na residência. "Ele não estava em casa, porque ele está em processo de mudança. Não temos preocupação com o que vai ser apreendido. Mas claro que é constrangedor", ressaltou o advogado.

As buscas estão sendo feitas em residência no Lago Sul, área nobre de Brasília, na qual hoje mora o filho do senador. De acordo com Kakay, ainda há documentos e roupas do parlamentar na residência onde a Polícia Federal fez a diligência.

Lobão se mudou recentemente, no entanto, para outra casa no mesmo bairro. O advogado informou o procurador da República que realiza as buscas na Lava Jato sobre a mudança de endereço e colocou o segundo endereço à disposição dos investigadores para que fossem realizadas as buscas também na nova casa. Com a autorização dada pelo investigado, a PF e a Procuradoria podem ir à nova residência do senador sem necessidade de uma autorização judicial. Ainda não há informação se os procuradores e a PF irão cumprir as buscas no segundo endereço do senador e ex-ministro.

Procurado pelo Broadcast, Lobão afirmou que apenas se pronunciaria por meio do advogado. "Não vou comentar. Ele está à frente disso", ressaltou o senador.

As buscas relativas a Lobão têm como origem uma investigação sobre suspeita de propinas ao PMDB em obras da usina da Angra 3. O repasse de R$ 1 milhão supostamente direcionado ao senador é relatado em delação premiada pelo dono da UTC, Ricardo Pessoa, e por um ex-diretor da empresa, Walmir Pinheiro. Pinheiro afirmou em depoimento que a propina acertada foi de R$ 1 milhão para Lobão, com pagamentos a uma pessoa apresentada aos executivos pelo senador. (Beatriz Bulla

Além da residência de Lobão, a Polícia Federal faz nesta terça-feira, 15, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) uma operação de busca e apreensão na residência oficial do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em Brasília, e na casa do parlamentar no Rio. O deputado é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro pela Procuradoria-Geral da República, nas investigações da Operação Lava Jato.

A operação da PF também tem outros alvos: o ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pansera (PMDB-RJ), o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), o deputado Aníbal Gomes (PMDB-CE) e o ex-presidente da Transpetro Sergio Machado.

Pansera. O ministro da Ciência e Tecnologia divulgou nota nesta terça dizendo que "abre mão espontaneamente" de seus sigilos bancário e fiscal. Pansera ocupou no Ministério uma das vagas que coube ao PMDB no governo Dilma Rousseff. Na nota, divulgada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ele manifesta "pleno interesse no esclarecimento dos fatos sob investigação". "Pansera está certo de que o andamento das investigações estabelecerá a verdade", diz a nota.

Bezerra. Um dos alvos da Operação Catilinárias o senador Fernando Bezerra (PSB-PE) reiterou nesta terça, por meio de sua assessoria de imprensa, sua confiança no trabalho das autoridades que conduzem a investigação. De acordo com nota, o senador acredita "no pleno esclarecimento dos fatos e continua, como sempre esteve, à disposição para colaborar com os ritos processuais e fornecer todas as informações que lhe forem demandadas".

Ainda de acordo com a nota, a ação da PF desta terça ocorreu no escritório político do senador Fernando Bezerra em Petrolina (PE).

Henrique Eduardo Alves. O ministro do Turismo afirmou, por meio de nota, que ficou surpreso com a ação, mas se pôs à disposição para esclarecimentos. "Apesar de surpreso, respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal. Estou, como sempre, à disposição para prestar qualquer esclarecimento que se fizer necessário", afirmou.

Nesta terça-feira, o ministro do Turismo se reuniu com o vice-presidente da República e presidente nacional do partido, Michel Temer, que recebeu também peemedebistas que são da ala favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Sérgio Machado. O ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado informou em nota à imprensa, que está “certo da lisura de sua gestão à frente da empresa”.

À frente da subsidiária de logística da Petrobrás desde 2003, Machado pediu licença do cargo em novembro do ano passado após denúncias de que ele teria entregado R$ 500 mil ao ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa como pagamento de propina. Em fevereiro de 2015, ele entregou sua carta de renúncia. O ex-presidente da Transpetro é afilhado político do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

“Sérgio Machado está à disposição de todos os órgãos envolvidos nas investigações, como sempre esteve, para prestar os esclarecimentos solicitados”, diz a nota. “O ex-presidente da Transpetro reitera estar certo da lisura de sua gestão à frente da empresa e tem total confiança no trabalho dos investigadores e da Justiça.”