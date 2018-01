Para defesa de Dilma, delações não devem fazer parte de processo

BRASÍLIA - O advogado da ex-presidente Dilma Rousseff, Flávio Caetano, afirmou que os depoimentos de delatores da Lava Jato não devem ser levados em consideração, em sua sustentação oral no julgamento das ações que pedem a cassação da chapa Dilma-Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ele reiterou que não houve uso de dinheiro irregular da Petrobrás durante a campanha de 2014 e que tanto o empresário Marcelo Odebrecht quanto o marqueteiro João Santana e Mônica Moura mentiram à Justiça Eleitoral ao afirmarem o contrário.

O advogado destacou ainda que as mesmas empreiteiras que doaram para a chapa da petista também fizeram repasses para a campanha do então candidato do PSDB, Aécio Neves.

Para ele, não há fato que possa levar à cassação da chapa e que ele confia que oTSE julgará as ações “absolutamente improcedentes”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É impossível, ele diz, dividir a chapa Dilma-Temer em duas, como quer a defesa do atual presidente. Segundo ele, como não há prestação de contas separadas para Temer, os dois têm de ser julgados juntos. “Aquilo que a Constituição uniu, não cabe ao candidato a vice desfazer”, afirmou.