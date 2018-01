Para Cunha, ação de hoje da PF visa encobrir impeachment, dizem aliados

Aliados do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que participaram de almoço com o peemedebista no início desta tarde na residência oficial da Câmara disseram que, na avaliação de Cunha, a ação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 15, teve por objetivo desviar o foco do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Cunha e aliados embasaram esse argumento apontando que a operação foi montada no mesmo dia da sessão do Conselho de Ética e na véspera do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a continuidade ou não do processo de impeachment da presidente Dilma.

De acordo com parlamentares ouvidos pelo Estado, Cunha está tranquilo e relatou a operação desta manhã. Segundo aliados, o presidente da Câmara disse que a ação da polícia no Rio de Janeiro foi desrespeitosa. Já em Brasília, Cunha contou, de acordo com esses parlamentares, que já estava acordado quando a PF chegou e que ele mesmo abriu a porta para os agentes.

Os aliados disseram também que a mulher de Cunha, a jornalista Cláudia Cruz, também estava em casa, em Brasília, no momento da operação.