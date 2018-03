Para Costa, relatoria do caso Demóstenes é 'missão' O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou nesta quinta que considera como uma "missão" ter sido sorteado relator do processo de quebra de decoro parlamentar aberto no Conselho de Ética contra o colega Demóstenes Torres (sem partido-GO), acusado de envolvimento com o empresário do ramo de jogos ilegais Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Costa aceitou o encargo após cinco senadores terem recusado a escolha sob a alegação de foro íntimo.