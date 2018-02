Para CNA, Dilma não vai interferir no Código Florestal A presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu (DEM-TO), disse hoje acreditar que a presidente da República eleita, Dilma Rousseff, não interferirá no novo Código Florestal, que está para ser votado no Congresso. Às vésperas do segundo turno, Dilma se comprometeu a vetar itens polêmicos do novo documento, como a anistia aos desmatadores. "A presidente tem direito de vetar, mas tenho certeza absoluta de que agirá com o seu conhecido pragmatismo", afirmou.