Para CNA, Campos mostrou visão da agropecuária A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou nota nesta quarta-feira, 13, de pesar pela morte de Eduardo Campos (PSB) em acidente aéreo em Santos (SP). A nota, assinada pelo presidente da entidade, João Martins da Silva Júnior, faz referência à participação de Eduardo Campos, no último dia 6 de agosto, do encontro dos presidenciáveis com o agronegócio.