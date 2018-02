Para CNA, 46% dos assentados compraram terras ilegalmente

De acordo com levantamento feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) sobre assentamentos rurais consolidados da reforma agrária, 46% compraram suas terras ilegalmente de terceiros, 48% dos assentados não produzem o suficiente para sobreviver e 75% não têm acesso aos programas de crédito do governo.

A pesquisa completa será divulgada pela entidade nesta terça-feira, 13, às 12 horas, em entrevista coletiva, pela presidente da CNA, senadora Kátia Abreu (DEM-GO). A entidade publicou em seu site os primeiros resultados do levantamento feito pelo Ibope nos assentamentos rurais consolidados da reforma agrária por encomenda da confederação .

Ministro do Desenvolvimento Agrário nega repasses ao MST

Os partidos de oposição devem reapresentar nesta terça-feira, 13, à Mesa do Congresso Nacional requerimento para a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a investigar o repasse de recursos públicos, por meio de organizações não governamentais (ONGs) ao MST e as ações violentas atribuídas ao movimento.

Deputados e senadores do DEM e do PSDB afirmam que reuniram 205 assinaturas - 172 e 33, respectivamente. Para a instalação, são necessárias pelo menos 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado. Segundo a assessoria do DEM na Câmara, o deputado Onyx Lorenzoni (RS), deve dar entrada à representação nesta quarta-feira.

Neste momento, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado realiza audiência pública para debater os critérios de produtividade rural com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel.

Com informações da Agência Brasil