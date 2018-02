Para Ciro, Serra representa 'uma ameaça' ao País

O deputado acusou o governo FHC de elevar a dívida pública a 78% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo Ciro Gomes, a consequência disso foi a "quebra" do País, elevação da taxa de juros e da carga tributária.

Ainda de acordo com Ciro, o "desastre" não teria parado por aí. "Eles gastaram US$ 100 bilhões com a reforma, até o ponto em que faltou energia elétrica no País", disse. Esse modelo, em sua opinião, não pode retornar porque colocaria em risco as conquistas do governo do presidente Lula.

Ciro Gomes revelou também que o PSB pretende institucionalizar as políticas públicas do atual governo, que, na sua opinião, têm garantido um "avanço generalizado" ao Brasil.