Para Cesar Maia, José Jorge é o vice ideal O prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, que está em Brasília para participar da escolha do nome que representará o partido na chapa encabeçada pelo PSDB para a disputa presidencial, disse que considera o senador José Jorge (PE) o vice ideal. "Eu considero José Jorge o candidato a vice ideal porque ele não atrapalha. O vice, quando quer agregar votos, tira. José Jorge tem experiência de bastidor, profunda cultura e é discreto. Não tem risco de atrapalhar o candidato", avaliou. Maia disse que havia duas vertentes no partido: uma que queria um vice mais ativo, com maior presença e maior iluminação; e outra que preferia um vice mais discreto. O presidente nacional do partido, senador Jorge Bornhausen (SC), foi econômico nos comentários. Disse apenas que foi uma disputa democrática da qual o partido saiu unido. "Os dois candidatos tinham todas as condições e qualidades para serem escolhidos", disse.