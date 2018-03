Para Carvalho, Lupi tem respondido às denúncias

As declarações de Carvalho foram dadas no intervalo do seminário sobre marco regulatório das organizações da sociedade civil. Deste encontro, segundo o ministro, sairá em 90 dias uma proposta de regulação do setor para dar estabilidade à relação que permita o trabalho com tranquilidade nas organizações que são sérias e clareza no uso dos recursos públicos.

Segundo Carvalho os decretos de setembro e outubro assinados pela presidente Dilma têm como objetivo separar o joio do trigo. Ele ressaltou a importância dos trabalhos das ONGs, dizendo que o governo deve muito a elas "porque o trabalho de retirada da miséria de muitas famílias no País se deve a essas organizações". "Não falamos de repressão e criminalização, mas na valorização do trabalho dessas instituições", disse.