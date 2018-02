Para Carvalho, governo não evita debate com trabalhador O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirmou que o governo "não se esconde" dos debates com os trabalhadores. "O governo sabe que é preciso o diálogo para construir o futuro", disse durante seu discurso na festa do Dia do Trabalhador, promovida pela CUT, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.