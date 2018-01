Para Carvalho, fuga de senador feriu soberania boliviana

"Não é adequado que nós tomemos qualquer atitude que firam a soberania de um País. E, no caso, nós entendemos que não foi adequada a atitude de se tirar do país esse senhor, esse senador", comentou o ministro a jornalistas, ao participar de encontro com movimentos sociais no Palácio do Planalto. "O governo brasileiro não aprova essa atitude. Não importa o país, seja a Bolívia, Estados Unidos, França, Inglaterra ou Japão, todos temos de trabalhar, nos comportar, respeitando a soberania."

Carvalho argumentou que "não é porque a Bolívia é um país frágil que podemos de tratá-la de maneira diferenciada". O ministro acrescentou que não sabe se a atitude seria a mesma caso o cidadão estivesse em um país como Estados Unidos, França ou Inglaterra, destacando que não queria julgar as intenções do diplomata.

Ele evitou responder qual pode ser o desfecho deste caso. "Não sou especialista em política internacional, não posso sugerir soluções." Na avaliação do ministro, não há crise efetiva nas relações entre Brasília e La Paz, "porque a reação do governo brasileiro foi muito imediata, desaprovando o gesto praticado".