Para Carvalho, com Afif, PSD entra na base de Dilma O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, comemorou a nomeação do vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, para a Secretaria das Micro e Pequenas Empresas, o que representa, em sua visão, a entrada oficial do PSD na base do governo Dilma Rousseff. "O partido que ele representa, vindo apoiar nosso governo, ampliando nossa base, é importante", disse nesta quarta-feira, 8, no Senado.