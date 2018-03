Para Carvalho, 'Battisti' não afastará Brasil e Itália Ao falar na abertura do Seminário Internacional de Cooperação entre Brasil e Itália, no auditório do anexo do Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, destacou a importância da relação entre os dois países e disse que nenhum problema poderá abalar esse entendimento. "Não há crise de Césare Battisti, não há crise econômica que vá nos afastar", declarou o ministro, ao se referir à polêmica da extradição do ex-ativista político pedida pela Itália e negada pelo Brasil e à crise econômica que assola a União Europeia.