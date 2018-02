Para candidato petista Fernando Haddad, Serra tenta ‘assustar’ os eleitores

No segundo dia de campanha, o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, criticou o discurso do adversário José Serra (PSDB) e disse que o tucano quer "assustar" os eleitores. Serra havia sugerido que uma vitória do PT daria ao partido a hegemonia no cenário político nacional e que isso poderia resultar em uma ameaça à democracia.

"Isso é uma fantasia para assustar a população, mas a população está vacinada e sabe que esse tipo de argumento não tem cabimento", afirmou Haddad em evento na zona leste neste sábado, 7. O petista também defendeu a aliança de seu partido com o PP do deputado federal Paulo Maluf e criticou a administração do prefeito Gilberto Kassab (PSD).

"Nunca fulanizamos o debate, nem em relação à oposição. Eu não fico apontando para a oposição, nomeando pessoas nem secretários do Kassab, prefiro falar de projeto político", disse. "Um (Serra) abandonou a cidade e o outro (Kassab) trabalha apenas meio período."

Haddad também minimizou a participação da presidente Dilma Rousseff em inaugurações de obras em São Bernardo do Campo e no Rio de Janeiro, cidades governadas por dois aliados e candidatos à reeleição, respectivamente Luiz Marinho (PT) e Eduardo Paes (PMDB).

"Eu não sou prefeito de São Paulo, eu vou ser o prefeito de São Paulo. E aqui não teve nenhuma obra para inaugurar", disse ele, após plenária realizada no bairro do Itaim Paulista, extremo leste da capital paulista. De acordo com o candidato, está claro para a sociedade que ele é o candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff. "Teremos tempo de TV para fazer chegar isso à população", justificou.