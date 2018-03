Para Cabral, proposta de divisão de royalties é surreal

Cabral e um grupo de prefeitos do Rio tentam convencer as autoridades federais de que, se for aprovado, o projeto sobre as mudanças na redistribuição dos royalties pode "quebrar" o Estado e os municípios. Pelo projeto, a partilha dos royalties do petróleo da camada pré-sal seria para os Estados e municípios produtores e não produtores, alterando a regra atual. De acordo com o governador, se o projeto for aprovado, o Rio de Janeiro deixará de receber R$ 5 bilhões e passará a ganhar apenas R$ 100 milhões.

Existe um mandado de segurança no STF questionando o critério de rateio das participações sobre o produto da exploração do petróleo entre os entes federativos. Gilmar Mendes disse ao governador e aos prefeitos que é muito difícil interromper um processo legislativo, mas que o STF vai apreciar o caso. Ele disse que as partes podem encaminhar memoriais ao Supremo, defendendo os seus pontos de vista.