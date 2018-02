Para Cabral, Dilma vetará partilha de royalties O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), disse estar convicto de que a presidente eleita Dilma Rousseff, do PT, irá manter o acordo sobre a divisão de lucros com os poços de petróleo do pré-sal, firmado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta veta a distribuição igualitária para todos - que foi incluída nos projetos de lei do pré-sal pela emenda Ibsen - e defende o privilégio às cidades produtoras.