Para Berzoini, crise entre PT e PMDB é artificial O presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), que também participou hoje do almoço da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, com o PDT, classificou como "artificial" a crise entre PT e PMDB. "O José Dirceu se manifestou no blog, mas é uma opinião informal. Não existe objeção do PT ao presidente Temer", disse Berzoini numa referência ao post de José Dirceu, em seu blog na semana passada, no qual manifesta sua opinião pessoal sobre o candidato a vice-presidente numa futura chapa com Dilma.