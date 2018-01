Para Berzoini, candidatos mensaleiros não constrangem PT O presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse hoje que o partido não se constrange em dar a legenda e ter nos seus palanques deputados acusados de receber o mensalão. Todos eles foram denunciados ao Supremo Tribunal Federal pelo procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, por integrar um esquema de corrupção. "Nenhum deles foi interditado politicamente. Continuam no gozo de seus direitos políticos", disse Berzoini. "O PT conhece a biografia deles e entende que, independentemente de terem cometido erros, têm biografia altamente positiva". Eventuais críticas, de acordo com o presidente do PT, são meras "provocações". Serão candidatos a deputado federal pelo PT o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha (SP), os deputados Professor Luizinho (SP), José Mentor (SP), João Magno (MG) e Josias Gomes (BA) e o ex-deputado Paulo Rocha (PA), que renunciou para fugir do processo de cassação. Reeleição Ao anunciar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar sua candidatura à reeleição na semana que vem, o presidente do PT disse que o PT já conta com essa candidatura. "Não temos plano A ou B. Nosso plano é a reeleição do presidente Lula. Contamos com a sua candidatura", disse Berzoini. Para governos estaduais, o PT pretende lançar pelo menos 18 candidatos. É um número bem menor do que o de 2002, quando 22 candidatos disputaram o governo estadual. Esse número poderá ser reduzido ainda mais. Para obter o apoio do PMDB, mesmo que informal, ou de outros partidos, o PT poderá ser obrigado a retirar algumas candidaturas. Em Brasília, por exemplo, o presidente Lula é a favor do apoio do PT à candidatura do ex-ministro Agnelo Queiroz, do PCdoB, para o governo. Mas o PT lançou a deputada distrital Arlente Sampaio.