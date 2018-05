Para Berzoini, apesar de favorável ao impeachment, parecer de relator 'confirma falta de crime'

BRASÍLIA - O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, distribuiu nota nesta quarta-feira, 6, na qual diz que o deputado Jovair Arantes (PTB-GO), ao apresentar seu voto na Comissão Especial do Impeachment, acabou confirmando a tese defendida na comissão pelo ministro da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardozo, “que deixou cristalina a verdade: não há crime de responsabilidade para justificar o impeachment”. O ministro Berzoini foi o primeiro a se pronunciar sobre o relatório, apresentado nesta quarta ao colegiado. O ministro da AGU também deverá se manifestar.

Neste momento, a presidente Dilma Rousseff está no Palácio da Alvorada reunida com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Chefia de de Gabinete, Jaques Wagner, e Berzoini. Um dos temas do encontro é próprio relatório da comissão.

Na nota, Berzoini diz que “na ânsia de demonstrar no relatório algo que fundamente a conclusão de seu voto, o relator confirma a brilhante defesa do ministro da AGU, José Eduardo Cardozo, que deixou cristalina a verdade: não há crime de responsabilidade para justificar o impeachment”. Berzoini diz ainda que “confia que a maioria dos deputados fará Justiça".

Apesar de o relatório defender a admissibilidade da abertura do processo o impeachment, o governo viu dados “muito positivos” no texto de Jovair, como o que Berzoini destacou na nota. E mesmo sabendo ser “muito difícil”, o Planalto está otimista em relação à última contabilidade feita em relação aos deputados da Comissão Especial, achando que pode até conseguir reverter o clima negativo por margem apertada de três a cinco votos. O Planalto, no entanto, tem dado mais importância à votação em plenário e, nesta, a confiança é ainda muito maior. A contabilidade é de que teriam hoje cerca de 30 votos favoráveis ao governo.

Em seu parecer favorável ao impeachment, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) afirma haver "indícios mínimos” de que a presidente “praticou atos que podem ser enquadrados em crimes de responsabilidade".

A longa peça é lida reunião da comissão desta quarta-feira. Na próxima segunda, o relatório será votado pelos demais integrantes do colegiado. Independentemente do resultado, a decisão sobre o afastamento de Dilma será levada para o plenário, onde votam os 513 deputados.