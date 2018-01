Para Bernardo, troca de ministros não preocupa governo As críticas da oposição de que a administração da presidente Dilma Rousseff tende a se fragilizar por causa da constante troca de ministros, sobretudo porque muitas dessas saídas ocorreram por causa da suspeita de envolvimento em atos de corrupção, não estão no radar das principais preocupações do governo. "Não estamos preocupados com isso", garantiu o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.