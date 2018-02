Para Bernardo, reforma tributária não sairá até 2010 O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que "tudo indica" que o governo não conseguirá fazer reforma tributária até 2010, último ano de mandato. "Tudo indica que vamos terminar 2010 sem ter feito a reforma tributária", afirmou Bernardo, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), em Brasília. No entanto, ele ressaltou que o governo fez uma série de aperfeiçoamentos nessa área.