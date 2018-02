Para Barbosa, xingamentos a Dilma são 'baixaria'

Brasília - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, classificou nesta segunda-feira, 16, como "baixaria" e "um horror" os xingamentos dirigidos à presidente Dilma Rousseff no jogo de abertura da Copa do Mundo, na semana passada, em São Paulo.

Barbosa participa nesta segunda-feira da última sessão como presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Até o final de junho, ele vai pedir aposentadoria. Fã de futebol, Barbosa disse que está adorando a Copa.

Na quinta-feira, 12, por três vezes, durante a cerimônia de abertura e o jogo da seleção brasileira, parte dos torcedores um coro ofensivo à presidente, gritando "Ei, Dilma, vá tomar no c...". No dia seguinte, Dilma comentou o episódio e afirmou que não sei deixaria "atemorizar por xingamentos".