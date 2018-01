Para Barbosa, liminar concedida a Garotinho deve cair O secretário do Tesouro Nacional, Fábio Barbosa, disse à Agência Estado que a liminar obtida no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo governo do Rio de Janeiro para reduzir em até 80% o valor das parcelas mensais da dívida renegociada com a União não deve se sustentar por muito tempo. Segundo o secretário, o STF já atestou a "qualidade e solidez" dos contratos entre União e Estados ao julgar ações semelhantes em outras oportunidades. Ele disse que o governo está aguardando um manifestação do STF sobre o recurso apresentado anteontem pela Advocacia Geral da União (AGU), mas considerou "estranho" que a ação tenha como argumento o comportamento das receitas. Em primeiro lugar, porque os contratos possuem um mecanismo que calcula a parcela a ser paga com base na receita efetivamente arrecadada. "Esse mecanismo foi colocado nos contratos justamente prevendo situações de queda na receita", argumentou. Ele também estranhou o argumento porque as projeções indicam que as receitas do Rio de Janeiro estavam crescendo em 2001. Segundo Barbosa, até outubro de 2001, o ICMS do Estado já superava R$ 1 bilhão, valor superior ao arrecadado no mesmo período do ano anterior. Também os royalties provenientes da exploração do petróleo, segundo o secretário, tiveram crescimento acima de R$ 300 milhões, em razão da flutuação das taxas de câmbio. "A análise deve ser feita com base no comportamento integral das receitas, não sobre um item específico", afirmou Barbosa, referindo-se à crise energética, justificada pelo Estado. "O contrato foi equilibrado e, eu diria até, bastante favorável ao Estado", acrescentou.