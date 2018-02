Para Ayres Britto, julgamento do mensalão é como outros

De acordo com o ministro, o plano operacional para o julgamento da ação já está concluído. A corte julgará os 38 réus do mensalão a partir de 2 de agosto. "Do ponto de vista qualitativo, esse processo não difere dos outros. Ele se diferencia do ponto de vista quantitativo",reforçou o ministro.

Ayres Britto ressaltou que está preparado e tranquilo "como sempre" para o início do julgamento do maior escândalo do governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Ele reafirmou que apesar da repercussão do processo, o caso não mudará a forma como os ministros atuarão. "Nosso método de interpretação (da lei) não vai mudar em função do processo", garantiu.