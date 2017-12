Para aprovar PAC, ministros devem se reunir com deputados O líder do PT na Câmara, Henrique Fontana(RS), afirmou nesta sexta-feira que os ministros da Fazenda, Guido Mantega, do Planejamento, Paulo Bernardo, e da Casa Civil, Dilma Rousseff, vão se reunir já na próxima semana com todos os líderes de partidos e integrantes da bancada da base aliada do governo para iniciar as negociações para aprovação das medidas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo Fontana, a reunião deverá ocorrer no Congresso e será fechada à imprensa. A data da reunião ainda não foi fechada. Na avaliação de Fontana, será possível aprovar os projetos do PAC na Câmara com bastante rapidez. "O clima é positivo em torno do PAC", afirmou. Henrique Fontana disse que não ouviu de parlamentares da oposição nenhuma contrariedade com as medidas do PAC. "Já ouvi diversos deputados da oposição dizendo que o crescimento é algo que unifica", comentou. Ele ressaltou que o crescimento de 5% ou mais da economia é a grande diretriz do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele informou ainda que na próxima quarta-feira vai iniciar o processo de escolha do novo líder do PT na Câmara. Entre os possíveis candidatos estão Mauricio Rands (PE), Fernando Ferro (PE), e Luiz Sérgio (RJ).