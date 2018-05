Para apoiar governo Temer, tucanos querem detalhes do ajuste fiscal do PMDB

São Paulo - O documento que os tucanos estão elaborando para encaminhar, na semana que vem, ao vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), com as condições para integrar um eventual governo do peemedebista, traz nas entrelinhas a maior preocupação das lideranças tucanas: a deterioração do cenário econômico e fiscal brasileiro e a constatação de que na gestão do peemedebista - levando em conta a aprovação do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) - não será possível reverter positivamente a geração de emprego e renda e a retomada com fôlego da economia, como ocorreu com a adoção do Plano Real, no governo de Itamar Franco, que assumiu a Presidência da República após o impeachment de Fernando Collor.

O diagnóstico dos tucanos é que não é possível recolocar o País na rota do crescimento e do desenvolvimento apenas com o receituário que as lideranças do PMDB estão pregando em público. Uma fonte do PSDB, envolvida com essas discussões, disse ao Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado, que sem a adoção das chamadas medidas amargas, como o aumento de impostos, o País não sairá do atual atoleiro. "Se Henrique Meirelles (ex-presidente do BC) for mesmo para o Ministério da Fazenda, claro que dará uma injeção de ânimo e credibilidade na atração de investimentos, mas isso só não será suficiente se não vier atrelado a um receituário considerado amargo, como a adoção de aumento de impostos", diz a fonte.

Com base neste diagnóstico, o documento em elaboração pelos tucanos, que é conciso, com poucos tópicos, em cerca de duas páginas, pede que o PMDB detalhe o seu plano de ajuste fiscal, que deverá ter rápida execução, como exige o atual cenário. Outros pontos listados pelos tucanos são: o compromisso do novo governo com a revisão dos subsídios fiscais, inclusive os do BNDES, o compromisso com a manutenção dos programas sociais, principalmente para a população de baixa renda, incluindo o detalhamento de seus custos/benefícios. Um outro ponto considerado fundamental para os tucanos é a não interferência no andamento da Operação Lava Jato. Na parte da reforma política, os tucanos defendem suas bandeiras históricas e querem apoio a medidas como a adoção de cláusula de barreira e o voto distrital misto.

Para o PSDB, o plano de retomada do crescimento do País, com reflexos na renda e no mercado de trabalho, não deve levar menos de cinco anos para começar a mostrar resultados mais concretos e efetivos. "Por isso nos preocupa o discurso que os correligionários de Michel Temer estão fazendo, um discurso que todos querem ouvir, mas que não é suficiente para resolver os problemas do País. Não vamos ter resultados efetivos na área fiscal apenas com cortes de ministérios e gastos, esse ajuste é uma agenda para outros governos também. Fora isso, não sabemos exatamente o tamanho do buraco que o PT está deixando, o que vai exigir a execução de uma agenda difícil e com medidas impopulares", reitera a fonte.