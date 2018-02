Para apoiar Dilma, PMDB estuda candidatura em PE Integrantes da cúpula do PMDB de Pernambuco se reuniram nesta terça-feira com o presidente nacional do partido, senador Valdir Raupp (RO), para discutir uma possível candidatura do partido ao governo do Estado em 2014. O encontro ocorreu em Brasília, no gabinete de Raupp.