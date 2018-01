Para ANJ, proibir pesquisa antes da eleição é 'retrocesso'

O texto, de autoria do senador Luiz Henrique (PMDB-SC), está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e está previsto para ser votado pelo colegiado na sessão de amanhã.

"Desde a redemocratização do País, a realização e a divulgação de tais pesquisas foram aperfeiçoadas em conformidade com a legislação eleitoral. Por esse motivo, a proibição pretendida representa um retrocesso político e uma negação do direito constitucional de acesso à informação e à liberdade de expressão", afirma o vice-presidente da ANJ e responsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão, Francisco Mesquita Neto.

"Foi esse, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar, em 2006, a constitucionalidade de projeto de lei de teor semelhante", cita a nota, referindo-se a julgamento no qual a Corte considerou a restrição inconstitucional.

Se aprovada, a PEC proibiria a divulgação dos resultados das pesquisas, mas não impediria a realização de levantamentos contratados pelos candidatos ou partidos, que costumam fazer uso desses dados para traçar as estratégias de campanha.

"A ANJ entende que a experiência tem demonstrado que as pesquisas têm sido um fator que contribui para o debate político e para o esclarecimento do eleitorado", reforça a nota divulgada pela ANJ. "A população tem o direito de ser informada e de se expressar de maneira ampla e irrestrita, princípios que serão inevitavelmente cerceados se a proposta em questão for aprovada."