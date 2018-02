Para Anastasia, PSDB deve ser mais 'pró-ativo' Inflação e políticas públicas, como educação e saúde, devem estar no centro do debate na corrida presidencial de 2014. A opinião é do governador de Minas Gerais, o tucano Antonio Anastasia. Em viagem oficial à Europa, o político mineiro defendeu que o PSDB deve ser mais "pró-ativo" no debate político para tentar levar o nome do senador mineiro Aécio Neves ao Palácio do Planalto.