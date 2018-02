Para analistas, PV não decola na eleição presidencial A senadora Marina Silva (AC) não deve levar o PV para o segundo turno, mas vai "qualificar o debate". Pelo PT, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), tende a subir nas pesquisas, no rastro da popularidade do presidente Lula. Já o tucano José Serra, governador paulista, acertou na tática de evitar um lançamento antecipado. Essas foram as principais opiniões colocadas ontem, em debate na TV Estadão, pelos cientistas políticos Carlos Melo, professor do Insper, e José Paulo Martins Júnior, da Faculdade de Administração da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).